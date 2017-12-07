” البسامي ” يوضح أسباب منع المقيمين من الخروج النهائي

علي القحطاني(صدى):

صرَح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، بأنه تم منع بعض المقيمين في المملكة، من تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي إلا بعد مرور 3 أشهر.

وأوضح ” البسامي ” ، أن المقيم إذا سُرقت سيارته ويريد عمل خروج نهائي، عليه أن يقدم بلاغا عن السرقة وينتظر مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تقديمة للبلاغ.

وقال إن هذه المدة تأتي حتى يتم التأكد من صحة البلاغ وجميع الإجراءات المتعلقة بالمركبة من حيث نظاميتها استكمال أوراقها التعريفية وسريان وثيقه التأمين وليس عليه أي مخالفات، وأيضًا التأكد من نظاميه إقامته، ومعالجه وضعه من قبل الجهات المعنية.

وأكد مدير إدارة المرور، أنه في حال ثبتت صحة البلاغ، يتم إلكترونيًا رفع التعميم على المقيم لإنهاء إجراءات سفره، وأضاف: ” إذا ثبت عكس ذلك وكان في البلاغ تحايل، تتضاعف عليه العقوبة ” .