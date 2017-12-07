الأمن يضبط زجاجات كحول داخل مركبة في ” وادي الدواسر “

عادل الحربي(صدى):

قامت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، بضبط كمية من الكحوليات المستورد ، وذلك بعد اشتباه في مركبة كانت قادمة من الجنوب حاول قائدها الفرار باتجاه رنية.

وقالت مصادر، إنه عند تمركز دوريات طرق الخماسين عند جسر ” رنية- وادي الدواسر- عسير ” ، اشتبهت بمركبة كانت قادمة من الجنوب، عكس قائدها الطريق، وسلك طريق المهمل- رنية، وتمت متابعته، وعندما رفض التوقف تم تضييق الخناق عليه وأوقفته بالقوة الجبرية.

وأضافت المصادر، أنه تبين لرجال الأمن بالخماسين، أن المركبة من نوع جيب تحمل لوحات تعود لمركبة أخرى، وبتفتيشها عثر بحوزته على 53 زجاجة من الشراب المسكر الخارجي، وسلاح مسدس، ورشاش كلاشنكوف، حيث سُجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.