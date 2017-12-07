هيئة الإحصاء : نسبة العنوسة وصلت إلى 33% بين المواطنات
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المواطنات المصنفات كعوانس بلغ 230.512 أنثى من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 عاماً فيما فوق ممن لم يسبق لهن الزواج .
حيث بلغت نسبة غير المتزوجان من النساء حوالي 33% ، بينما بلغت نسبة المتزوجات منهن ما يصل إلى 58.8% ، فيما وصلت نسبة الأرامل إلى 5.6% ونسبة المطلقات وصلت إلى 2.5% .
الجدير بالذكر ، أن الهيئة العامة تعرف إحصائية العنوسة كونها تعبير يستخدم لوصف النساء ممن تعدين سن الزواج المتعارف عليها في كل بلد .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10119 ] نشر منذ 2 ساعتين
😌😌😌 والله نسبه كبيره ..
الله يفرجهاا بس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23710 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ييسر لهن أمورهن
قبل فترة كانوا يتشرطن
تبي واحد عنده مكتب وسكرتير وسواق
وفيلا
وحسابات ف البنوك
ويشبهه الممثل التركي مهند
ويحب الطلعات والحدائق والمولات
كرهتونا في نفوسنا
والحين شوفو النتائج🤔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10119 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين معاد تلاقون احد يتشرط .. الستر والعفاف اهم من المظاهر الكذابه
💔😌
المر[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة
باحوالشباب علي عقول شايب لكن الله كريم الله ييسر امورهن الغلا في السكن وغيره والتكاليف وقل الوظايف هي اكثر الاسباب
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر عليهن ويرزقهن الزوج الصالح
محمد[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب المال وغلى المعيشه طال عمرك اضبطوها لنا وابشرو بالزواج ونقضي علي العنوسه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 29 دقيقة
العنوسه 3مليون .. والمصدر موثوق
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22237 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب
المر[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحل طيب