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هيئة الإحصاء : نسبة العنوسة وصلت إلى 33% بين المواطنات

هيئة الإحصاء : نسبة العنوسة وصلت إلى 33% بين المواطنات
علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المواطنات المصنفات كعوانس بلغ 230.512 أنثى من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 عاماً فيما فوق ممن لم يسبق لهن الزواج .

حيث بلغت نسبة غير المتزوجان من النساء حوالي 33% ، بينما بلغت نسبة المتزوجات منهن ما يصل إلى 58.8% ، فيما وصلت نسبة الأرامل إلى 5.6% ونسبة المطلقات وصلت إلى 2.5% .

الجدير بالذكر ، أن الهيئة العامة تعرف إحصائية العنوسة كونها تعبير يستخدم لوصف النساء ممن تعدين سن الزواج المتعارف عليها في كل بلد .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10119 ] نشر منذ 2 ساعتين

😌😌😌 والله نسبه كبيره ..
الله يفرجهاا بس

[ عدد التعليقات: 23710 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ييسر لهن أمورهن
قبل فترة كانوا يتشرطن
تبي واحد عنده مكتب وسكرتير وسواق
وفيلا
وحسابات ف البنوك
ويشبهه الممثل التركي مهند
ويحب الطلعات والحدائق والمولات
كرهتونا في نفوسنا
والحين شوفو النتائج🤔

[ عدد التعليقات: 10119 ] نشر منذ 1 ساعة

الحين معاد تلاقون احد يتشرط .. الستر والعفاف اهم من المظاهر الكذابه
💔😌

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة

باحوالشباب علي عقول شايب لكن الله كريم الله ييسر امورهن الغلا في السكن وغيره والتكاليف وقل الوظايف هي اكثر الاسباب

[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر عليهن ويرزقهن الزوج الصالح

[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 1 ساعة

السبب المال وغلى المعيشه طال عمرك اضبطوها لنا وابشرو بالزواج ونقضي علي العنوسه

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 29 دقيقة

العنوسه 3مليون .. والمصدر موثوق

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 14 دقيقة

الحل طيب

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