هيئة الإحصاء : نسبة العنوسة وصلت إلى 33% بين المواطنات

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المواطنات المصنفات كعوانس بلغ 230.512 أنثى من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 عاماً فيما فوق ممن لم يسبق لهن الزواج .

حيث بلغت نسبة غير المتزوجان من النساء حوالي 33% ، بينما بلغت نسبة المتزوجات منهن ما يصل إلى 58.8% ، فيما وصلت نسبة الأرامل إلى 5.6% ونسبة المطلقات وصلت إلى 2.5% .

الجدير بالذكر ، أن الهيئة العامة تعرف إحصائية العنوسة كونها تعبير يستخدم لوصف النساء ممن تعدين سن الزواج المتعارف عليها في كل بلد .