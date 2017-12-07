بعد قرار ” ترامب ” .. مواقف المملكة الدبلوماسية من أجل ” القدس “

نايف السالم(صدى):

عقب اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل رسميا، نددت المملكة بهذا القرار واستطاعت مع الدول العربية الإسلامية، استصدار قرارًا من مجلس الأمن.

ونشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قرار مجلس الأمن، الذي يطالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورًا، كما أبطل جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائلية لتهويد القدس.

من جانبها وجهت رابطة العالم الإسلامي، الشكر، للملكة على جهودها حيال هذه القضية الشائكة.