مستشفى اليمامة ينظم فعاليات توعوية عن استخدام المضادات الحيوية

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى اليمامة بالرياض ممثلا بقسم مكافحة العدوى الْيوم الخميس فعاليات بمناسبة الاسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تحت شعار ( أطلب المشورة دائما من المختصين قبل تناول المضادات الحيوية.

بحضور مدير المستشفى د. سعيد الزهراني واشتملت الفعاليات على عدة محاضرات علمية عن كيفية اكتساب الميكروبات للمقاومة وطرق انتشارها وكيفية التقليل من اثارها. واشتملت الفعاليات على معرض وركن توعوي شارك فية كلا من:

قسم مكافحة العدوى وقسم الصيدلية وقسم التثقيف الصحي وقسم الأحياء الدقيقة وبمشاركة كلا من الشئون الصحية بمنطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء وادارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

هذا وقد قامت الدكتورة سميرة الجهني رئيس قسم الأحياء الدقيقة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بإلقاء محاضرة عن الطرق المختلفه لاكتساب الميكروبات مقاومة المضادات الحيوية وطرق اكتشاف هذه الميكروبات مختبريا وقدمت الدكتورة هبه الرويسان الصيدلانية الإكلينيكية في مستشفى الملك فيصل التخصصي محاضرة عن الاختيارات الأمثل لعلاج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والبدائل المتوفرة كما وقدمت دكتورة عائشة الشمري استشارية الاطفال و الأمراض المعدية في مستشفى اليمامة محاضرة بعنوان برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية واهمية تطبيق هذا البرنامج في المستشفيات للحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

حيث تم توزيع المنشورات والمطويات التوعوية. علما بان الفعاليات تستمر لمدة اسبوع كامل وتنتقل بين اقسام المستشفى المختلفة كالعيادات الخارجية وقسم الطوارئ لتثقيف وتوعية المجتمع بالسبل الناجحة لمقاومة مثل هذه البكتيريا عن طريق نظافة اليدين والاستخدام الامثل للمضادات الحيوية وكيفية الاستفادة منها. كما شمل المعرض على ركن خاص بنظافة اليدين وركن اخر خاص بالتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية. هذا وقد لاقى المعرض اقبالا كبيرا. وفي الختام عبر مدير المستشفى عن شكره وتقديره للاقسام المشاركة والمحاضرين.