محافظ مكافحة البطالة : ” الوظائف الصناعية ستعتمد على الرجل الآلي “

علي القحطاني(صدى):

أعلن محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي، عن أن بعض التخصصات في السوق ستلغى مستقبلاً، مبيناً أن مشروع ” نيوم ” سوف يستعين بالروبوت، وبالتالي سيتم إلغاء بعض التخصصات.

وأكد البطاطي أن بعض الوظائف الصناعية ستلغي مستقبلًا كون القطاع أصبح يعتمد على الرجل الآلي الذي يقوم بكافة المهام المطلوبة، لذلك سيكون هناك متطلب لتخصصات حديثة تتحكم بهذه التقنية.

واضاف البطاطي، أن في السابق كانت متابعة هذه التطورات التقنية والاقتصادية مسألة معقدة وكان التنبؤ لمعرفة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.