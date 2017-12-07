” الطيران المدني ” يحيي ذكرى أول طيار يحلق في سماء المملكة
أحيت هيئة الطيران المدني ذكرى إنجازات الطيار عبد السلام سرحان ، والذي يعد أول طيار عربي سعودي يحلق في سماء المملكة ، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني ، حيث ذكرت الهيئة أنه من رواد الطيران السعودي والذي ولد في مكة عام 1320 .
وأشارت ” الهيئة ” إلى أن ” سرحان ” قام بقيادة الطائرة منذ أن بلغ 15 عاماً ، حيث تخرج كطيار عسكري عام 1339 ليقود طائرات من طراز ” بدروم ” ، ومن ثم عين في مصلحة الطيران المدني كخبير في إنشاء المطارات ، حتى تقاعد عام 1390 .
الجدير بالذكر ، أن الطيار ” سرحان ” شارك في تحديد بعض الأراضي التي خصصت لعدد من مطارات المملكة حالياً .
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