اطلاق ” الواي فاي ” في الحديقة العامة بحلي.. مجانًا

نايف السالم(صدى):

أطلقت بلدية حلي بمحافظة القنفذة خدمة “ الواي فاي ” مجاناً لمرتادي الحديقة العامة بحلي، لمواكبة التطور التقني لخدمات الانترنت.

وبدأت البلدية، تشغيل الخدمة -التي تعد الأول من نوعها في المنطقة- ، صباح اليوم الخميس بحضور رئيس بلدية حلي بلقاسم المقعدي ورئيس قسم المشاريع المهندس أحمد المعشي وعدد من رؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية ، حيث تعمل الخدمة يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

ويذكر أن الخدمة لن تقتصر فقط على الحديقة العامة فقط ، بل يجري العمل على مواقع أخرى ؛ ليستفيد الجميع من تنوع الخدمات التي تقدمها البلدية في كل المجالات.