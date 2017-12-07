جامعة الأميرة نورة تعلن عن الفائزات بجائزة التميز النسائي

حمود العنزي (صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة، عن أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، والتي تنظم لأول مرة في المملكة.

وأكدت أمينة الجائزة د. عزيزة المانع، على اعتماد أسماء الفائزات بعد الاستعانة بمحكمين محليين وعالميين من ذوي الخبرة والكفاءة ومن بينهم اساتذة و أستاذات حاصين على جوائز عالمية كجائزة نوبل وجائزة الملك فيصل وغيرهما.

وفاز عن فرع العلوم التطبيقية، تصنيع وتوظيف وتطبيقات التقنية المتناهية الصغر، د. عواطف هندي عن مشاركتها في البحث، الأغشية المسامية النانوية الإسفنجية متعددة الوظائف وتقييم إزالة عنصر الزئبق من مصادر المياه، وفي فرع الأعمال الاجتماعية، مشاريع ومبادرات وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا وحقوقيا وتوعويا.