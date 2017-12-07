رضوان الأخرس: إسرائيل بصدد بناء 14 ألف وحدة استيطانية بالقدس

القدس(صدى):

قال الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على خطة لبناء 14 الف وحدة استيطانية في مدينة ” القدس ” ، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بنقل سفارة بلاده إلى المدينة ذاتها، وجعلها عاصمة موحدة.

أوضح الأخرس، عبر حاسبه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الخميس، أن ” هذا التمادي الصهيوني من النتائج المباشرة لاعتراف ترمب بالقدس عاصمة لما يُسمى إسرائيل ” .

أضاف الناشط الفلسطيني، : ” قرار ترامب دعم كبير وخطير للاحتلال، و تشجيعٌ للصهاينة ليستكملوا احتلال بيت المقدس بالاستيلاء على ما تبقى من أرض الإسراء والمعراج ظلمًا وعدوانًا، إنه باختصار نكبة جديدة لأمتنا ” .