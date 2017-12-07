إعفاء ” الزكري ” من رئاسة اتحاد الرياضة اللاسلكية
قرَر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية والتحكم عن بعد العقيد فهد بن محمد الزكري.
كما قرَر تعيين الرائد سعود بن بداح الفغم رئيسًا للاتحاد على أن يباشر مهامه اعتبارًا من تاريخ القرار اليوم الخميس.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 15 دقيقة
قرار حكيم في الاحتفال لليوم الوطني لدولة الامارات الاسبوع الماضي الامكانات متوفرة والتنظيم سيء وكان غير مرتب ومنظم والفوضى دبت فيه بسبب عدم المام المنظمين وقلة الخبرات !!