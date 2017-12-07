إعفاء ” الزكري ” من رئاسة اتحاد الرياضة اللاسلكية

طلال الغامدي(صدى):

قرَر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية والتحكم عن بعد العقيد فهد بن محمد الزكري.

كما قرَر تعيين الرائد سعود بن بداح الفغم رئيسًا للاتحاد على أن يباشر مهامه اعتبارًا من تاريخ القرار اليوم الخميس.