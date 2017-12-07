شاهد.. رسالة بخط علي عبدالله صالح يكشف سر مقتله

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة بخط يد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، يوصى فيها أولاده والشعب اليمني بعدم الاستسلام لأنصار الله الذين وصفهم بالخونة.

وقال صالح، في الرسالة: ” إن وجدتم هذه الورقة فأعلموا أن الوطن غالي ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه، وصيتي لأولادي وشعب اليمن أن لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوكم كابوس يسرق نومهم ” .

وأضاف: ” في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى ” .