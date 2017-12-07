إطلاق 16 اتحادًا رياضيًا جديدًأ من قبل اللجنة الأولمبية

ماجد محمد(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق 16 اتحادًا رياضيًا جديدًا، تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تسعى اللجنة لنشرها وزيادة عدد الممارسن لها، وأشارت في بيان لها إلى أنه سيتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية لتفعيل إجراءات التأسيس عقب انعقاد الجمعية العمومية الُنين المقبل.

وجاءت الاتحادات الجديدة على النحو التالي: اتحاد فنون القتال المتنوع، اتحاد الغوص، اتحاد الكروست فيت، اتحاد السباق الثلاثي، اتحاد لعبة لاكروس، اتحاد ألعابا لكانو، اتحاد التجديف، اتحاد التسلق، اتحاد كرة القاعدة، اتحاد الكريكيت، اتحاد ألعاب الهكوي، اتحاد البولو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد الملاحة الشراعية.