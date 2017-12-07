شواحن الآيفون المزيفة تعرض حياة المستخدمين للخطر

نورة الشهري(صدى):

حذرت شركات التكنولوجيا من وجود خطر على حياة مستحدمي أجهزة الآيفون ، حيث أن استخدام شاحن غير أصلي لشحن الهواتف قد يعرض المستخدمين لخطر الصدمات الكهربائية وحرائق المنازل ، حيث تم اختبار مجموعة من الشواجن المزيفة لآيفون ، والتي ظهر عليها علامات توضح مدى خطورتها على سلامة المستخدمين .

ووفقاً لأحد المواقع الأجنبية ، فإن 49 من كل 50 شاحن آيفون يُباع على أمازون وإيباي يعرض المستخدمين للخطر بسبب أنه مزيف وليس الأصلي ، بالإضافة إلى نقص العزل الذي يؤدي للصدمات الكهربائية بشكل مفاجئ .

وأشار أحد الباحثين المختصين بمجال التكنولوجيا ، إلى أن شراء شواحن الهواتف من على أسواق الإنترنت يعد في حد ذاته خطراً كبيراً ، لأنه من المعروف عنها أنها مزيفة وتشكل خطر كبير على مستخدميها ، حيث أنه من الضروري الذهاب لمتاجر التجزئة لشراء شواحن الهواتف وخصوصاً من نوعية الآيفون ، للابتعاد عن محيط الخطر .