بالفيديو.. الحرس الشخصي لـ ” أردوغان ” يعتدي على سيدة حاولت مصافحته

أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة تركية حاولت الوصول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصافحته، للاعتداء عليها من قبل الحرس الشخصي له، وذلك على هامش مؤتمر ” المرأة في سوق العمل ” المنعقد في العاصمة أنقرة.

وألقى ” أردوغان ” ، كلمة المؤتمر، أكد خلالها على احترام المرأة وخاصة الأمهات مذكرًا بحديث الرسول الكريم ” الجنة تحت أقدام الأمهات ” .

إلا أن قاعة المؤتمر شهدت موجة كبيرة من الجدل، عندما حاولت سيدة الوصول إلى أردوغان لتخبره عن حاجتها، إلا أن الحرس الشخصي للرئيس تعامل معها بقوة وعنف وبصورة فجَّة أثارت حفيظة المشاركين في المؤتمر.

وكان أردوغان قد شارك فى مؤتمر ” المرأة وسوق العمل ” الذى نظمته لجنة المرأة بحزب العدالة والتنمية، في مركز مؤتمرات ” .