تقدمات متوالية للجيش الوطني باليمن بدعم قوات التحالف

فهمي محمد(صدى):

تمكَن الجيش الوطني اليمني، من إحراز تقدمات متوالية في محور صعدة، وسيطر على مواقع حاكمة في البقع، خلال الساعة الماضية، من خلال لواء حرس الحدود و لواء الفتح.

وحسبما أعلن مصدر رسمي بقوات التحالف العربية بقيادة المملكة، أنه تم تطهير كلا من ” معسكر طيبة الاسم، الجميشات، الأجاشر، مخنق صلة، تبة الطلعة، محجوبة، والسيطرة على طريق كتاف ومركز اماره ” ، من فلول المليشيا الحوثية المسلحة وقد نجح الجيش الوطني في تأمين طريق ” اليتمه – البقع ” .

وأفاد المصدر بأن العمليات الأخيرة نتج عنها ثمانية قتلى في صفوف الميليشيا وأسر 15 عنصراً إضافة إلى ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وألغام أرضية وكذلك أجهزة اتصال ووثائق عسكرية.