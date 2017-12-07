تقدمات متوالية للجيش الوطني باليمن بدعم قوات التحالف
تمكَن الجيش الوطني اليمني، من إحراز تقدمات متوالية في محور صعدة، وسيطر على مواقع حاكمة في البقع، خلال الساعة الماضية، من خلال لواء حرس الحدود و لواء الفتح.
وحسبما أعلن مصدر رسمي بقوات التحالف العربية بقيادة المملكة، أنه تم تطهير كلا من ” معسكر طيبة الاسم، الجميشات، الأجاشر، مخنق صلة، تبة الطلعة، محجوبة، والسيطرة على طريق كتاف ومركز اماره ” ، من فلول المليشيا الحوثية المسلحة وقد نجح الجيش الوطني في تأمين طريق ” اليتمه – البقع ” .
وأفاد المصدر بأن العمليات الأخيرة نتج عنها ثمانية قتلى في صفوف الميليشيا وأسر 15 عنصراً إضافة إلى ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وألغام أرضية وكذلك أجهزة اتصال ووثائق عسكرية.
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