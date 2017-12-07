مصرع طفل في حادث دهس بجدة

نايف السالم(صدى):

لقي طفل مصرعه اليوم الخميس، في حادث دهس بجدة عند عبوره والإشارة خضراء .

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد بتعرض طفل بحي النعيم، لحادث دهس، نتج عنه وفاته بسبب عبوره والإشارة خضراء.

تم التحفظ على السائق، وتباشر الجهات المختصة عملها للوقوف علي ملابسات الحادث.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” دهس طفل بجدة، النعيم نتج عنه وفاته بسبب عبوره والإشارة خضراء، تم التحفظ على السائق، باشر الحادث الجهات المختصة ” .