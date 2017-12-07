أسعار المساكن في بريطانيا تواصل الصعود

لندن(صدى):

واصلت أسعار المساكن في المملكة المتحدة، الصعود، مسجلة زيادة أكبر من المتوقع في نوفمبر، للشهر على شهر على التوالي.

وقال بنك ” هاليفاكس ” للتمويل العقاري، اليوم الخميس، إن أسعار المساكن ارتفعت 0.5% على أساس شهري بعد زيادة بلغت 0.3% في أكتوبر، متجاوزة متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي كان يشير إلى زيادة قدرها 0.2%.

وتشير بيانات أخرى إلى أن سوق المساكن في بريطانيا يتباطأ، فيما أعلن نيشن وايد، وهو بنك آخر للتمويل العقاري، عن وتيرة أضعف لنمو أسعار المساكن مؤخرًا، وقال بنك إنجلترا المركزي إن الموافقات على القروض العقارية تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوعين من تقديم وزير المالية فيليب هاموند ميزانية تتضمن إجراءات لمساعدة مشتري المساكن للمرة الأولى والتحفيز على بناء المزيد من المساكن.