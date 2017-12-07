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رسميا .. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي

رسميا .. كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي
طلال الغامدي(صدى):

حصل لاعب ريال مدريد البرتغالي كرستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لعام 2017 ، والتي تقدمها مجلة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية ، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم سنوياً ، حيث أنها المرة الخامسة التي يتوج فيها بهذه الجائزة على التوالي .

حيث تفوق ” رونالدو ” على غريمه التقليدي ليونيل ميسي الأرجنتيني ، واللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا ، حيث نجح النجم البرتغالي في الفوز بأربعة ألقاب خلال العام الحالي وهي التي رشحته للفوز بالجائزة ، عندما فاز بالدوري الإسباني مع ريال مدرير ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية .

يذكر أن ” رونالدو ” توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” .


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