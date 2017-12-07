ميسي لـ ” منتخب الأرجنتين ” : علينا التحسن قبل مونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

قال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، إلي منتخب بلاده، ” إذا أراد تعزيز فرصه في الفوز بكأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، علية بالتحسن.

وأضاف في تصريحات لشبكة (تي.واي.سي سبورتس) الأرجنتينية، ” اجتزنا فترة عصيبة (في التصفيات) لكن لدينا الآن فرصة، ” نحتاج لتحسين مستوانا بالفعل إذا كنا نرغب في تحقيق اللقب، لسنا الأفضل في الوقت الراهن هناك منتخبات تفوقنا مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وأسبانيا ” .

وأكد ميسي، أن انتقادات وسائل الإعلام تسببت في خلق حالة من الخوف لدى اللاعبين، وأوضح “النقد تجاوز الحدود الطبيعية وتحول إلى مسألة شخصية.

وأشار إلي أن مونديال روسيا الفرصة الأخيرة لمهاجم برشلونة البالغ من العمر 30 عاما ليقود منتخب بلاده للفوز ببطولة دولية كبرى، وقال ميسي إن منتخب الأرجنتين عليه إجراء تغييرات للتفوق على مزيد من المنافسين الطموحين.