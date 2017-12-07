تحالف دعم الشرعية : الجيش الوطني سيطر على معسكرات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد تحالف دعم الشرعية اليمني على أن الجيش الوطني بدأ تحركاته في الوقت الراهن ، حيث يؤمن طريق اليتمة البقع ، كما يحرز تقدمات متوالية في محور صعدة .

وبدأ الجيش سيطرته على بعض المناطق الحوثية والتي تمثلت في معسكر أبو موسى الأشعري بمنطقة الحديدة ، وهو ما أسفر عن مقتل وأسر عدد من ميليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات صعدة ، مما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية من الحوثيين ، وأسر 15 من الصفوف الحوثية .

وتمكنت القوات الشرعية من ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بالإضافة إلى ألغام أرضية وأجهزة اتصال ووثائق عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية .