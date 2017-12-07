3 تعليمات لمواجهة موجة الغبار القادمة

حمود العنزي(صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الإرشادات والتعليمات للسلامة من خطورة الرياح والأتربة التي تتعرَض لها المملكة خلال الفترة القادمة.

ووجهت المديرية، بضرورة البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف، إلا عند الضرورة حفاظًا على سلامة الجميع، وكذلك الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.

كما نبَهت المديرية، بالابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات والمارة، وأيضًا تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

وكان آخر الإرشادات، اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي.