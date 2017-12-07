زعيم كوريا الشمالية يسخر من ” ترامب ” بشأن القدس

بيونج يانج(صدى):

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل لكي تكون القدس عاصمة لها، في سخرية واضحة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأوضح الناطق باسم حكومة بيونج يانج، أن الزعيم قال: ” منذ عام 1988 تعترف كوريا الشمالية بسيادة دولة فلسطين على كل أراضيها، باستثناء الجولان، التي تعترف بها كجزء من سوريا ” .

وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا، توترات وصراعات مستمرة، بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي الذي ترفضه أمريكا.