زعيم كوريا الشمالية يسخر من ” ترامب ” بشأن القدس
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل لكي تكون القدس عاصمة لها، في سخرية واضحة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وأوضح الناطق باسم حكومة بيونج يانج، أن الزعيم قال: ” منذ عام 1988 تعترف كوريا الشمالية بسيادة دولة فلسطين على كل أراضيها، باستثناء الجولان، التي تعترف بها كجزء من سوريا ” .
وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا، توترات وصراعات مستمرة، بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي الذي ترفضه أمريكا.
مشعل[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله انه رئيس شجاع الان عرفت ليه امريكا ماتبيه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23703 ] نشر منذ 49 دقيقة
رئيس كوريا الشمالية
ماتكلم بها الشي حبآ فالأسلام والمسلمين
ولا تعاطفآ مع القدس
فأنتبهوا
لاتطيرون ف العجه
كلهم خسيسين لا كيم جونج ولا ترامب
كل واحد العن من الثاني🤔
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 45 دقيقة
ترامب بيلعب لعبة قذرة و الرئيس الشمالي فضحة و حجمة و ربنا يستر و قرار شجاع من الرئيس الشمالي لكوريا
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 35 دقيقة
اكبد كلامة مو حبا
بل عناد في امريكا
بس على قولتهم
اللي يجي منه احسن منه
ولو الدول العربية توطد علاقتها مع كوريا الشمالية
عنادا في امريكا
(اذا قدروا )😌