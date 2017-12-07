شركة المراعي تعلن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان -عبر موقعها الإلكتروني- عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، باسم “مدير أول علاقات المستثمرين”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في مجال التمويل، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــــا.