” بورخا ” يملك سجلًا تهديفيًّا جيدًا مقارنة بباقي نجوم مدريد

ماجد محمد(صدى):

يملك نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الشاب بورخا مايورال، سجلًا تهديفيًّا جيدًا خلال الدقائق التي شارك فيها مقارنةً بباقي نجوم ريال مدريد، وعلى رأسهم كريم بنزيما.

ولعب نجم نادي ريال مدريد 437 دقيقة فقط خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 4 مباريات منهم كأساسي، والتي كان آخرها لقاء ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، الذي أُقيم، أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن مايورال يجلس أغلب مباريات الموسم الحالي على مقاعد بدلاء ريال مدريد الإسباني، وفي بعض الأحيان يستبعده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه بات يُشارك مؤخرًا بشكل أكبر.