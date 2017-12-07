” الحصيني ” : موجة غبار في طريقها إلى المملكة

نايف السالم(صدى):

أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني ، إلى أن هناك غبار من خفيف إلى متوسط يخرج من العراق في طريقه إلى الكويت ، ومن ثم إلى بعض مناطق المملكة .

حيث علق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلاً ” اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ، غبار على العراق من خفيف الى متوسط في طريقه الى الكويت ، وحفر الباطن ثم القصيم ثم الشرقية ثم الرياض البداية من شمالها ثم وسطها ثم جنوبها مع انخفاض ملحوظ في الحرارة ” الا ان يصرفه الله ” .