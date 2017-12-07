شرطة جدة تلقي القبض علي مواطن انتحل صفة رجل أمن

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة جدة، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك لانتحاله صفة رجل أمن.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، اليوم الخميس، أن شرطة المنطقة رصدت بلاغات لعدد من الوافدين يعملون بمحطات الوقود بمحافظة جدة عن قيام شخص بانتحال صفة رجل أمن وقيامه بسرقتهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وعلى إثر ذلك تم وضع الخطط اللازمة لتعقب الجاني وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به.

وأسفرت التحريات عن الاشتباه بمواطن في العقد الرابع من العمر تم ضبطه في كمين محكم من قبل الدوريات السرية بالمحافظة، وتبين أنه سبق له القيام بانتحال صفة رجل أمن.

وأكد المتحدث، أنه عند تفتيشه ضُبط بحوزته أدوات لفك اللوحات لإخفاء معلوماته، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص، تمهيداً لإحالته لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.