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أحلام تطرح ” على كثر الوفا فيني ” قريباً

أحلام تطرح ” على كثر الوفا فيني ” قريباً
أماني الغامدي(صدى):

استعدت النجمة الإماراتية أحلام الشمسي لإطلاق أغنيتها الجديدة التي انتهت من تسجيلها خلال الفترة المقبلة ، والتي تحمل اسم ” على كثر الوفا فيني ” .

وأعلنت ” الشمسي ” عن أغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ، قائلة ” قريباً انتظروا جديدي من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان وتوزيع عصام الشرايطي على كثر الوفا فيني ، وحصرياً العمل سيكون على قناتي على اليوتيوب ” .

الجدير بالذكر ، أن الفنانة أحلام تستعد للمشاركة في الموسم الجديد من برنامج ” ذا فويس ” والذي يعرض على شاشة قنوات ” إم بي سي ” خلال الفترة المقبلة .


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