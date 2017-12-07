استمرار تدريبات الهلال للقاء الفتح

ماجد محمد(صدى):

استمرت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس؛ تحضيرًا لملاقاة مضيفه “ الفتح ” مساء يوم الأحد المقبل، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “ الرائد ” تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا.

وبدأ بتدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “ رامون ديا ” تطبيقات تكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم، تلاها مناورة على جزء من مساحة الملعب.

واختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل الرباعي “ حسن كادش، عبدالله الحافظ، نيوكولاس ميليسي وعمر خربين ” برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مُسبقًا.