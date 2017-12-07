بالفيديو.. ولادة طفل برأسين وجسد واحد

دمشق(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل المختلفة، مقطع فيديو لطفل ولد برأسين في في مستشفى فرحات – البقاع الغربي، خرج الجنين بعد ظهر أمس من رحم فاطمة ” 19 عاماً ” ، ابنة حلب السورية.

وقالت فاطمة عبر وسائل الإعلام، ” لم يخطر ببالي ولو لوهلة أن يكون مولودي الأول من زوجي أحمد حمادي على هذه الصورة، ومع ذلك أنا سعيدة جداً به ” .

وأوضح دكتور الجراحة النسائية ناصر ساطي، أنه عندما أجري معاينة لفاطمة، في الأمس، ظهر أنه يوجد شيء غير طبيعي لكن لم يكن واضحاً، فالجنين كان متموضعاً في العرض، قررت إجراء عملية قيصرية لها، واجهت صعوبة خلالها، تلتها مفاجأة من دون أن أتصور أن يكون المولود على هذه الهيئة ” .

وأضاف ” أجريت عمليات ولادة لأطفال مشوّهين، لكن علي حالة نادرة، كائن حيّ واحد برأسين، لذلك أستبعد امكانية إجراء عملية فصل له ” .