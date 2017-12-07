” السديس ” : المملكة منذ تأسيسها في مقدمة الدول الداعمة لـ ” القضية الفلسطينية “

نايف السالم(صدى):

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقال ” السديس ” إن هذا الإعلان غير المبرر وغير المسؤول سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والعالم لما يمثله من إجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني، والعالم العربي والإسلامي، وتأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية ولما للقدس من مكانة في قلوب المسلمين.

وأشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين، بمواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود، مشيراً إلى أن المملكة على الدوام في مقدمة الدول المنافحة عن القضية الفلسطينية داعمة لقضية السلام فيها سواء كان دعماً اقتصادياً أو إغاثياً أو سياسياً.