وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يرتكبون جرائم إبادة جماعية ضد الشعب

فهمي محمد(صدى):

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن سكان العاصمة اليمنية صنعاء، يتعرضون لانتهاكات عديدة، وصلت إلى ما وصفه بـ ” الإبادة ” ، نظرًا لما يرتكبه أنصار جماعة ” الحوثي ” ، من جرائم هناك.

قال الارياني، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الخميس: ” سكان صنعاء يتعرضوا للإبادة وأصبحوا تحت الاقامة الجبرية ” ، مضيفًا: ” والشعب في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات ” .