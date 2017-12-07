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السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن حاجتها لمجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ، من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، للعمل بفروع الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تمثلت في مشغل خدمات التشغيل وسائق سلم صعود الطائرة ، كما أوضحت أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني للتوظيف ، بدءاً من 6 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر الجاري .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف وشروطها يرجى الدخول على الرابط التالي ( هنـــــــــا )


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