السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن حاجتها لمجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ، من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، للعمل بفروع الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تمثلت في مشغل خدمات التشغيل وسائق سلم صعود الطائرة ، كما أوضحت أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني للتوظيف ، بدءاً من 6 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر الجاري .

وللتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف وشروطها يرجى الدخول على الرابط التالي ( هنـــــــــا )