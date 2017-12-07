” حقوق الإنسان ” ترصد انتهاكات إيران ضد مواطنيها

طهران(صدى):

أصدر مركز حقوق الإنسان الإيراني تقريراً عن انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي ، حيث أبرز التقرير حالات الإعدام والاعتقالات وعمليات التعذيب ، تحت شعار ” لا للسجن لا للإعدام ” .

حيث كشف التقرير أنه تم تنفيذ ما يصل إلى 42 حكم إعدام في مختلف السجون الإيرانية خلال نوفمبر الماضي ، وأبرزها كان سجن مشهد المركزي وسجن أرومية المركزي وسج أردبيل المركزي وسجن بندر عباس المركزي وسجن إيلام المركزي ، وتم تنفيذ غحدى الحالات على الملأ بسجن ” بابل ” ، فضلاً عن حالة إعدام جماعي واحدة على الأقل نفذت في سجن ” رجائي شهر ” ، والذي يشتهر بإعدام ما بين 10 إلى 16 شخص يومياً .

وذكر التقرير أعداد المعتقلين خلال الشهر الماضي ، واللذين وصلوا إلى 1119 حالة ، وهو ما يساوي خمسة أضعاف المعتقلين في شهر أكتوبر الماضي ، بالإضافة إلى 51 حالة اعتقلت بتهم سياسية ، كما تم اعتقال عدد من املواطنين لتهم تتمثل في إمداد المتضررين من كارثة الزلزال الأخير بالمساعدات ، وانتقاد مؤسسات الدولة بسبب تجاهلها المستمر للضحايا ، واعتقل آخرون بتهم مثل التعاون مع أحزاب كردية أو التعاطف مع حلقات الصوفية ، بالإضافة لإلى اعتقال مجموعة كبيرة من السيدات .