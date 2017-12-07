بالصور.. ” الأحوال المدنية ” تجدد هوية مسناً في منزلة بجازان

تركي السالم(صدى):

وجه محافظ هروب، أحمد بن حسن الفيفي، فرقة الأحوال المدنية، بخدمة مسن في منزله لم يستطيع الوصول إلى مقر اللجنة المكلفة بخدمة المواطنين.

وكانت الهوية الوطنية للمسن، انتهت منذ أكثر من عشرة أعوام، لتنجح جهود فرقة الأحوال المدنية في تجديد هوية المسـن الوطنية في منزله.

وثمن المسـن لمحافظ هروب، وجميع أفراد فرقة الأحوال المدنية ما قاموا به من جهود، مناشدًا الشؤون الاجتماعية لمساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له.