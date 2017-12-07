بالصور.. ” الأحوال المدنية ” تجدد هوية مسناً في منزلة بجازان
وجه محافظ هروب، أحمد بن حسن الفيفي، فرقة الأحوال المدنية، بخدمة مسن في منزله لم يستطيع الوصول إلى مقر اللجنة المكلفة بخدمة المواطنين.
وكانت الهوية الوطنية للمسن، انتهت منذ أكثر من عشرة أعوام، لتنجح جهود فرقة الأحوال المدنية في تجديد هوية المسـن الوطنية في منزله.
وثمن المسـن لمحافظ هروب، وجميع أفراد فرقة الأحوال المدنية ما قاموا به من جهود، مناشدًا الشؤون الاجتماعية لمساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاهم خير…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحظت وبصراحة ..
تفاني موظفات وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية في مدينة الرياض …
وفرعهم في الدرعية والوشم …أثناء زيارتي لهم …
فلهم مني كل الشكر والتقدير….