بالأسماء.. ” الحياة الفطرية ” تعلن عن قبول المرشحين لوظائف العاملين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن قبلها لأسماء 50 مرشحًا لوظائف العاملين في المحميات على بند 105، وداعية إياهم لمراجعة إدارة الموارد البشرية بالرياض؛ لاستكمال إجراءات التعيين.

وحددت الهيئة يوم الاثنين 23 ربيع الأول 1439هـ موعدًا للمراجعة، والتي تستمر لمدة أسبوعين فقط، وذلك لاستكمال إجراءات التعيين.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأوراق المطلوبة هي: أصل بطاقة الأحوال وصورة منها، وأصل رخصة السياقة مع صورة منها، وصورة شمسية، بالإضافة إلى أصول الشهادات والدورات والخبرات.

وجاءت أسماء المقبولين من المتقدمين للتوظيف على البند 105 في قوة حماية المناطق المحمية كالتالي:

​1-أحمد عوض جازي الروابي

2-أسامة عبد الله أحمد قنوي

3-أمجد عبد الله أحمد قنوي

4-بدر ضيف الله منير العتيبي

5-بندر عبد الله حمود الروقي

6-جابر علي محمد ال شماخ

7-حامد مرجي حمد الشراري

8-حسن محمد حسن القحطاني

9-حسن محمد حمد الزهراني

10-حسن محمد عيضة المعروف

11-حسين سعد حسين الشهراني

12-خالد رجاء فهد الرجاء

13-خالد علي مانع ال مانع

14-خالد عون الله متعب العتيبي

15-خالد نايف سيف القحطاني

16-دغش فهيد صويان الدوسري

17-دليم عوض جازع العتيبي

18-راشد عبد الله راشد الدوسري

19-راكان فهيد ضاوي الجعيد

20-رفعان محمد ال مطرة

21-زياد عايض نايف الحربي

22-سالم صقر مشعان المطيري

23-سالم عبد الله علي الصيعري

24-سالم محمد سعيد المري

25-سعد محمد هذلول الدوسري

26-سعود باني هياف السبيعي

27-سعود غنام هاجد العتيبي

28-سعود محمد سعود الصقور

29-سعيد رجاء سياف الشهراني

30-سعيد سيف مغيب المحمدي

31-سليمان ناصر سليمان العبيدان

32-شديد مسفر حمد القحطاني

33-شماخ عايض ناجي العرجاني

34-ضافر ملفي عايض ال فهاد

35-ظافر مضحي جري ال بريك

36-عبد الرحمن أحمد شرير العتيبي

37-عبد الرحمن السعود العقيلي

38-عبد العزيز عبد السالم صالح السلمان

39-عبد الله تركي حزام العجمي

40-عبد الله عبد الرحمن فهد الوداعين

41-علي سعود سلمان السبوتي

42-علي صالح سالم ال معروف

43-عمر عثمان علي حمق

44-محمد سعيد محمد الأحمري

45-محمد مخلف هادي الشمري

46-مدغش جبان سيف الدوسري

47-مطرب عياد نازل العنزي

48-معيض حسين ظافر القحطاني

49-مغيب ضيدان مغيب السبيعي

50-مقيم فراج مقيم السبيعي