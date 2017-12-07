بالصور.. الهلال الأحمر ” بالشمالية ” يطلق ثاني مبادراته التطوعية ” عيادة “

خالد الضبيبي(صدى):

أطلق فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية ثاني مبادراته التطوعية الخمسة والتي تسعى إدارة الفرع الى تحقيقها خلال العام 2018 م وهي ” عيادة ” و التي تهدف لزيارة المرضى والمصابين وتقديم الهدايا وباقات الورود لهم بشكل دوري ولتقديم الدعم النفسي والاجتماعي .

وأفاد المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية ” مساعد غالي العنزي ” أن فريق التطوع من متطوعين وموظفين بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية انطلاقاً من رسالتهم الإنسانية السامية قاموا مساء هذا الْيَوْمَ بزيارة المرضى والمصابين ورسم الابتسامة على محياهم بتقديم الهدايا و باقات الورود لهم بعدد مِن المستشفيات بالمنطقة ومنها مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر ومستشفى طريف العام ومستشفى شعبة نصاب .

كما استمرت فرق التطوع بتوزيع الحقائب الشتوية التي تحتوي على عدد من الملابس الشتوية المتنوعة على عمال النظافة والفئات المحتاجة ضمن مبادرتهم الاولى ” كسوة الشتاء ” .