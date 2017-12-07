إصابة 104 فلسطنيين برصاص الجيش الإسرائيلي

القدس(صدى):

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إصابة 104 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الإصابات تنوًعت، حيث أصيب 4 بالرصاص الحي، و18 بالرصاص المطاطي، و75 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و7 إصابات نتيجة التعرض للضرب، وذلك احتجاجا على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أمس الأربعاء على أن القدس عاصمة إسرائيل بالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.