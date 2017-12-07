130 الف زيارة نفذها برنامج الرعاية المنزلية بمكة

حسين العلي(صدى):

عاين الفريق الطبي ببرنامج الرعاية المنزلية المرافق للحملة التطوعية ” تطوعي صحي ” بقرية البيضاء جنوب غرب مكة المكرمة 17 حالة بعد أن قام الفريق بعمل مسح المنطقة بهدف تقديم الرعاية الطيية للمرضى الغير قادرين على الذهاب للمخيم الطبي خلال أيام الحملة التطوعية.

واوضح مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي محمد الصاعدي بأن البرنامج عبارة عن مجموعة من الخدمات الشاملة المقدمة للمرضى في منازلهم والذين يعانون من أمراض تعيقهم من الوصول إلى المستشفيات، مبيناً أن الخدمات تشمل الوقائية والعلاجية والتأهيلية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال فريق طبي مدرب على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية .

حيث يستهدف البرنامج عدد من الفئات وهي ” مرضى النفسيين، وطريحي الفراش وقرح الفراش، و مرضى الجلطات وإصابات الرأس والعمود الفقري، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة والقدم السكرية، وكبار السن والأمراض المصاحبة.

كاشفاً أن قرابة 130 الف زيارة قام بها فريق الرعاية منذ إنطلاقه و 1582 مريض يستفيدون من خدمات الرعاية المنزلية بمكة المكرمة مضيفاً بأن العدد التراكمي للمسجلين 6322 وللزيارات منذ بداية البرنامج 129500 زيارة.

يذكر أن برنامج الطب المنزلي بمنطقة مكة المكرمة أستحدث في عام 1431 من قبل وزارة الصحة وتشمل خدماته أكثر من خمسة عشر مستشفى في منطقة مكة المكرمة، بهدف تهيئة وتاهيل المريض لإستعادة دوره الوظيفي حسب درجة شدة المرض، و تلبية الاحتياجات الدينية والصحية والاجتماعية للمريض وذويه حسب الامكانات المتاحة، و منع وتقليل حدوث مضاعفات المرض والتي قد تنشأ من عدم المتابعة الدورية للمريض، إضافة إلى التقليل من انتقال العدوى للمريض واسرته عن طريق رعايته في المنزل، و نشر الوعي الصحي للمريض وأسرته، وتحقيق رغبة المريض وذويه في بقاء مريضهم في المنزل، وتحقيق اساسيات وقواعد السلامة للمريض في منزله.