” مانشيستر يونايتد ” يرحب بانضمام لاعب الأخضر فهد المولد

نواف السالم(صدى):

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ترحيبه بنجم المنتخب السعودي فهد المولد ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

حيث علق الفريق على صورة لنجم الناديوعلق عليها قائلاً ” يقوم اللاعب فهد المولد بزيارة لمجمع أون التدريبي لبدء برنامج تدريبي وبدني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ” .

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تكفل ببرنامج لاعب الاتحاد فهد المولد ، والذي يستمر لمدة 10 أيام في ” مانشيستر يونايتد ” ليسترجع مستواه المعروف قبل بطولة كأس العالم للعام المقبل .