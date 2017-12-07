” الوافد الخاص ” ممنوع من العمل في محلات الذهب

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رفضها الرسمي لعمل ” الوافد الخاص ” وهو زوج المواطنة، في محلات الذهب بالمملكة، وذلك ردًا على تكرار الأسئلة المتعلقة في هذا الشأن.

قالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، مساء اليوم الخميس: ” الوافد الخاص (زوج المواطنة) لا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين ” ، وذلك ردا على سؤال من أحد العملاء على حساب ” خدمة العملاء ” التابع لها في الموقع المصغر.

وتمثل سؤال مستخدم تويتر في: ” هل يسمح لزوج المواطنة في محلات الذهب إذا كان يعمل قبل قرار التوطين ولديه أطفال وعلى ذمته المواطنة؟ ” .

يُشار إلى أن هناك تنظيمات في الوزارة تستثني الوافد الخاص (أبناء وبنات وأزواج المواطنة) والعمالة الخليجية في السعودية وأبناء القبائل النازحة باحتساب في التوطين بـ ” سعودي واحد ” .