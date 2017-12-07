بدء إنشاء مضمار لسباق ” الهجن “

علي القحطاني(صدى):

تستعد إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في إنشاء مضمار لسباق الهجن في الصياهد الجنوبية للدهناء، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، المشرف العام على نادي الإبل بإدراج سباقات الهجن.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي، أن طول مضمار سباقات الهجن 8 كيلو متر، ويتضمن سبع مسارات مسفلتة 3 مسارات لكبار الشخصيات، و3 مسارات لملاك الهجن، ومسار واحد للإعلاميين، وسياج خارجي مانع لدخول الأفراد إلى أرض الميدان.

وأشار ” البقمي ” ، إلى أن الميدان مضاء بالكامل بأحدث أنواع الإنارة، ومنسوب المضمار يرتفع 50 سم عن مستوى الأرض، وعرض المضمار عند خط البداية ” نقطة الانطلاق يبلغ 40 متر، و12 متر عند خط النهاية، مع وجود حواجز داخلية للمضمار بارتفاع 1،5م مصنوعة من مادة (pvc).

وتابع المتحدث الرسمي للمهرجان،أنه يوجد في ” المضمار ” مختبر لفحص الهجن المشاركة لضمان سلامتها، بالإضافة إلى منطقة تجهيز عرضها 40 متر وطولها 300 متر.