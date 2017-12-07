بالصور.. افتتاح قيادة دوريات أمن طريق ” رماح- الرياض “

سعيد العجل(صدى):

افتتح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبدالحمن الطويان، اليوم الخميس، قيادة دوريات أمن طرق رماح، بحضور محافظ محافظة رماح وعدد من قيادي القوات الخاصة لأمن الطرق، وكذلك دشن اللواء الطويان دوريات امن الطرق على طريق الرياض رماح شوية واكتمال التغطية الأمنية والمرورية على الطريق.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، قد انهت كافة الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة للتشغيل، ويتبع الطريق عدد ” مركزين ” لانطلاق الدوريات، منها مركز انطلاق دوريات أمن طرق رماح ، ومركز انطلاق دوريات أمن طرق شوية.

وتعود أهمية الطريق لأنه يربط منطقة الرياض بالطريق الدولي لدولة الكويت والمنطقة الشمالية والطرق المؤدية للمحافظات التابعة للمنطقة الشرقية مثل محافظة ” حفر الباطن ـ الخفجي ” .

ويشهد الطريق كثافة مرورية متزايدة خصوصًا في المواسم للمتنزهين في روضة خريم ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .