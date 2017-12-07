بالصور.. تركيا تفتح سوقًا لبيع منتجاتها في إسرائيل

أنقرة(صدى):

افتتحت تركيا، سوقًا لبيع منتجاتها، في إسرائيل، وذلك بالتزامن مع تبعات قرار الرئيس الأمريكي، الذي أصدره أمس الأربعاء، والمتعلق بنقل سفارة بلاده إلى ” القدس ” ، وجعلها عاصمة موحدة.

قالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، إنه تم عرض منتجات غذائية تركية في إسرائيل بهدف فتح سوق جديد للمنتجات التركية، حيث تم عرض منتجات ألبان وسمك وتونة وشاي وقهوة وغيرها.

أشارت الصحيفة، إلى أنه تم عرض المنتجات بأسعار زهيدة؛ بهدف أن تلقى قبولا من قبل الإسرائيليين، لزيادة حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه تم فتح السوق التركية بتعليمات من الحكومة التركية التي يترأسها بن علي يلدريم.