” الحج والعمرة ” تحصد جائزة الإبداع والتميز الهندسي

حمود العنزي(صدى):

توج المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي وزارة الحج والعمرة بجائزة الإبداع والتميز الهندسي 2017 عبر عدد من موظفيها والذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 16- 18 ربيع الأول الحالي بالرياض تحت شعار ” الارتقاء بالمعايير الهندسية نحو التنمية الوطنية ” .

وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة وعدد من الشخصيات البارزة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقدم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن التهنئة لموظفي الوزارة الذين حصدوا هذه الجائزة ، وهم المهندس منصور بن أسعد عريجة والمهندس عبداللطيف بن حمزة سنان والدكتور مازن بن إبراهيم الشمراني ، مشيداً بانضمامهم لقائمة المتميزين من مهندسي المملكة ، وبنيلهم لهذه الجائزة يعد تتويجاً لمضي وزارة الحج والعمرة في توظيف التقنية وجودة الخدمات المقدمة وتنمية روح الابداع لدى منسوبيها بشكل عام.

وعد معاليه هذا التتويج حافزاً لبقية منسوبي الوزارة للإبداع والابتكار وبذل المزيد من الجهود ليعتلوا منصات التتويج والتكريم أسوةً بزملائهم الذين نالو هذه الجائزة الخاصة بالإبداع والتميز في دورتها الأولى ، والتي تمنح لأول مرة للمهندسين السعوديين المبدعين.

وأشاد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بهذه المناسبة الهندسية الكبرى ، مهنئاً الفائزين، وواصف هذه الجائزة بأنها تمثل استمراراً لجهود الهيئة السعودية للمهندسين في تنفيذ خطتها الرامية إلى الرقي بمختلف المهن الهندسية، وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع، وتسهم في النهوض بالمهنة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار والإبداع، وتحفيز الأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات التصميم والاختراع.