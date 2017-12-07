علماء يبتكرون معكرونة تحمي من النوبات القلبية

روما(صدى):

ابتكر مجموعة من العلماء الإيطاليون بإقليم ” توسكانا ” نوع مطور من المعكرونة ليساعد على تجنب النوبات القلبية التي تسببها والوقاية منها ، حيث يتم صنع هذه المعكرونة من دقيق القمح القاسي وهو نوع خاص من الدقيق يتميز الإيطاليون باستخدامه دائماً في وصفات المعكرونة لديهم ، كما يضاف إلى الدقيق قمح الشعير الكامل الغني بالألياف والتي يطلق عليها اسم ” بيتا جلوكان ” لتعزيز نمو الأوعية الدموية الجديدة .

وقام العلماء باختبار هذه النظرية الجديدة على عدد من فئران المختبر لتغذيتهم بالمعكرونة المطورة ، مع خلق ظروف تصيبهم بنوبات قلبية ، إلا أن المتابعة أظهرت نتائج جيدة للتجربة ، حيث تمكن الفئران الذين تناولوا المعكرونة من التغلب على الإصابةب النوبة القلبية مقارنةً بالفئران التي تم إطعامها معكرونة تقليدية .

ووفقاً لدراسات متقدمة حول المعكرونة ، فقد كشف مجموعة من العلماء في سياق أبحاثهم أن المعكرونة الجديدة تمد الجسم بقدرات تمنحه طاقة كافية لمقاومة الإجهاد وأمراض الشريان التاجي .