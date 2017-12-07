وكيل وزارة النقل يتفقد مشاريع الطرق في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفقد وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، اليوم الخميس، مشاريع طرق محافظة الطائف، ووقف على أداء المقاولين ونسب إنجازهم، وحثهم على الالتزام بالجدول الزمني المعدّ لكل مشروع.

وشملت جولة المهندس العرقوبي مشروع توسعة ازدواج طريق عشيرة – المحاني ” المرحلة الأولى ” ، كما وجه بفتح جزء من الطريق للحركة وذلك تسهيلاً على أهالي عشيرة وعددًا من المراكز المجاورة لها، بالإضافة إلى سالكي الطريق الذي يستخدمه المتجه إلى منطقة المدينة.

وتدرس الوزارة، ربط الجزء المنفذ من الطريق الدائري في الطائف مع طريق الجنوب، ريثما يُعاد طرح مشروع التقاطع العلوي الرابط بينهما، والذي سحب من المقاول لتعثره في التنفيذ، وذلك بعد إنهاء 4.5 كيلو من الجزء الرابط بين طريق الشفا وطريق الجنوب، وجاري العمل على تنفيذ 1.2 كم.