المدلج: ” اتوقع حل أزمة لعب الاندية على ملاعب محايدة في بطولة آسيا “
أعرب الكاتب الرياضي الدكتور حافظ المدلج، عن توقعه حل أزمة لعب الأندية على ملاعب محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 خلال الفترة المقبلة.
وقال المدلج : ” بسبب المقاطعة .. الاتحاد الآسيوي سيرضخ للعب الأندية ضد القطرية في أرض محايدة والموضوع سيحل بزيارة وفد رفيع المستوى للتوضيح ” .
واختتم تصريحاته قائلًا: ” في اجتماع الاتحاد الآسيوي الأخير عند مناقشة اللعب في الملاعب المحايدة تحدث ممثل قطر وممثل إيران عن دورهما في الرياضة الآسيوية وسط صمت ممثلنا “.
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