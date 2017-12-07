المدلج: ” اتوقع حل أزمة لعب الاندية على ملاعب محايدة في بطولة آسيا “

طلال الغامدي(صدى):

أعرب الكاتب الرياضي الدكتور حافظ المدلج، عن توقعه حل أزمة لعب الأندية على ملاعب محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 خلال الفترة المقبلة.

وقال المدلج : ” بسبب المقاطعة .. الاتحاد الآسيوي سيرضخ للعب الأندية ضد القطرية في أرض محايدة والموضوع سيحل بزيارة وفد رفيع المستوى للتوضيح ” .

واختتم تصريحاته قائلًا: ” في اجتماع الاتحاد الآسيوي الأخير عند مناقشة اللعب في الملاعب المحايدة تحدث ممثل قطر وممثل إيران عن دورهما في الرياضة الآسيوية وسط صمت ممثلنا “.