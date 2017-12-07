بسبب الإصابة.. علي الزبيدي يغيب عن مران ” الأهلي “

ماجد محمد(صدى):

أظهرت الفحوصات الطبية المبدئية للاعب النادي الأهلي علي الزبيدي، اليوم الخميس، التي أجريت عليه مؤخرًا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب مصادر، فإن ” الزبيدي ” تعرض للإصابة خلال مران النادي الأهلي، مشيرة إلى أنه سيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي، للتأكد من التشخيص المبدئي.

ويغيب الزبيدي عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة فريق أحد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وكان النادي الأهلي قد خسر مباراته الأخيرة أمام فريق الهلال بهدفين نظيفين، وتراجع ترتيبه في جدول ترتيب دوري المحترفين للمركز الثاني، برصيد 24 نقطة، ويتصدر الزعيم بـ 26 نقطة.