الحوثي تعلن فرض الإقامة الجبرية على 13 وزيرًا من المؤتمر

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس، الإقامة الجبرية على 13 وزيرًا من التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام في ما يسمى بـ ” حكومة الإنقاذ ” المزعومة، ويأتي ذلك بعد مقتل رئيس الحزب علي عبدالله صالح.

ويأتي علي راس القائمة وزير الخارجية هشام شرف، والذي سبق لمليشيا الحوثي أن قامت باقتحام مكتبه في صنعاء وطرده بعد خلافات بين الجانبين.

كما تضم القائمة، وزيري الصحة محمد عمر بن حفيظ، والتعليم العالي حسين حازب، وسبق للحوثيين أيضًا اقتحام مكاتبهما خلال الشهرين الماضيين.